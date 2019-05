Starbucksi Hiina konkurendi Luckini tubli börsidebüüt

Inimesed jalutavad mööda avamist ootavast Luckin Coffee kohvikust Pekingis. Foto: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Luckin Coffee aktsiad tõusid reedel oma esimesel kauplemispäeval üle 20%, viidates tugevale investorite nõudlusele Hiina kohvikutebrändi aktsia vastu, kirjutab Reuters.

Luckin Coffee, mis on öelnud, et soovib Hiinas võistelda Starbucksi turuosa pärast, kaasas aktsiate esmase avaliku emissiooniga 561 miljonit dollarit, kui asetas oma IPO hinna esialgse pakkumise ülemisse äärde. Pakkumishinna järgi on Luckini turuväärtuseks 4,2 miljardit dollarit, tehes sellest käesoleva aasta siiamaani suurima Hiina firma IPO USA aktsiaturul.

Luckin soovib juba käesoleval aastal kohvikute arvu poolest Hiinas mööda minna Starbucksist.

„Meie jaoks on bränd väga-väga oluline. Kui sa oled börsil noteeritud firma, eriti USA-s, siis see tõstab su brändi tuntust tänasest tasemest veel kõrgemale. Nii et IPO aitab meid kaubamärgi tuntuse osas,“ ütles Luckini finantsjuht Reinout Schakel Nasdaqi börsil antud intervjuus.

Luckinil on Hiinas 2370 kohvikut ning plaanib käesoleval aastal avada veel 2500 kohvikut, möödudes sellega USA firmast Starbucks, mis on kaua Hiina kohvikutemaastikku domineerinud ning millel on riigis üle 3600 kohviku.

Luckini aktsia avanes lausa 25 dollaril, mis on 17-dollarilise IPO hinnaga võrreldes 47% kõrgem hinnatase. Poolteist tundi enne kauplemispäeva lõppu on Luckini aktsia IPO hinnaga võrreldes 23,3% plussis, kaubeldes 20,92 dollari peal.