Analüütik: Apple tegi Teslale ülevõtupakkumise

Väidetavalt tahtis Apple Teslat 2013. aastal ära osta. Foto: EPA

Üks analüütik ütles, et Apple soovis 2013. aastal Teslat ära osta ning pakkus iga aktsia eest 240 dollarit, vahendab CNBC.

Praegu kaupleb Tesla aktsia 205 dollari juures, mis tähendab, et Apple oli nõus elektriautode tootja kuus aastat tagasi ostma ära tunduvalt kõrgema hinna eest.

“2013. aasta paiku tegi Apple tõsise pakkumise ning oli valmis maksma aktsia eest 240 dollarit,” ütles Roth Capital Partnersi analüütik Craig Irwin. “Me kontrollisime seda infot mitu korda. Ma olen täiesti kindel, et see info on korrektne. Apple tegi Teslale pakkumise. Ma ei tea, kui kaugele kõnelused jõudsid, aga mitmed allikad on mulle seda kinnitanud.”

Apple ja Tesla pole Irwini väiteid kommenteerinud.

Tesla aktsia on tänavu langenud 36 protsenti, praegu kaupleb aktsia 205 dollaril. Eelmise aasta augustis saavutatud tipust on ettevõte langenud juba 46 protsenti.

Irwini sõnul on ta pessimistlike prognoosidega nüüd ettevaatlikum. “Kui Apple’il oli toona huvi, siis neil on tõenäoliselt ka praegu huvi. Asi on lihtsalt hinnas,” ütles ta.

Täna teatas Morgan Stanley, et kõige hullema stsenaariumi kohaselt võib Tesla aktsia kukkuda 10 dollarini.