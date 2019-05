Enn Pant konkurentsi ei karda: Eckerö ostab ikka väga vana käru

Foto: Liis Treimann

Tallinki nõukogu esimees Enn Pant ütles pärast aktsionäride üldkoosolekut Äripäevale antud intervjuus, et tema Läänemerel tihenevat konkurentsi ei karda.

Samuti ei näe Pant probleemi, et Tallinki kauplemine Helsingi börsil pole veel soovitud mahtusid saavutanud.

Olete viimastel kuudel jõuliselt Talllinki aktsiaid kokku ostnud, mis põhjusel?

Mul oli vaba raha.

Võtate sel aastal Tallinkist üle 8 miljoni euro dividendi, kas olete juba välja mõelnud, et kuhu need investeerite?

See 8 miljonit on teie kalkuleeritud number eksju. Seda ei võta mina, selle raha saab Infortar, kel on samuti omad kohustusted. Eks me rahulikult vaatame, laskmata karu nahka ei hakka keegi jagama.

Ütlesite täna aktsionäridele, et hindate Tallinki edu Helsingi börsil mitte lühikeses, vaid pikas perspektiivis. Mis on need kriteeriumid, mille täitudes saate kahe aasta pärast siinsamas aktsionäride üldkoosolekul osanikele öelda, et jah, Helsingisse minek oli õige otsus?

Vaatame, kui palju Helsingi börsil hakkab Tallinki aktsia kauplema. Ega praegu on link alles loodud ja see ei tööta kõige paremini. Kui see tööle hakkab, siis Helsingi maht on suurem ning siis kaubeldakse seal Tallinki aktsiat rohkem kui Tallinnas.

Konkurents tiheneb, Eckerö Line ostab uue laeva ja tuleb liinile, kuidas see teid mõjutab või kui tõsiselt te seda kardate?

Eckerö Line ei osta uut laeva, Eckerö Line ostab ikka väga vana käru. Ma ei tea, kas linn ja sadam lasevad sellist käru sisse, nii võiks igaüks ükskõik millega siia siseneda. Peale selle on see laev mittekõlblik üldse siia regiooni, sest tal puudub jääklass. Ma ei tea, kas see on nende propagandatrikk või nad tõesti tahavad sellsit lollust teha. Alles paar aastat tagasi nad müüsid ühe kaubalaeva maha, sest see ei olnud neile sobilik. Aga kui nad tahavad proovida, siis edu neile.

Eckerö Line'i Eesti filiaali juhataja Katrin Sirk Aun Äripäev küsis vastulauset Eckerö Line'ist. "Olen seda meelt, et selline vestlus ei ole sobiv ettevõtlusmaailma."

Huvi nõukogu liikmete palkade vastu

Investorid tundsid Tallinki aktsionäride koosolekul nõukogu liikmete volituste pikendamise päevakorra punkti juures huvi, millist tasu nõukogu liikmetele maksma hakatakse.

"Miks pole tasusid avalikult välja toodud?" küsis investor Ivar Mägi.

Pant jäi vastates napisõnaliseks. "Nõukogu liikmete tasu pole muutunud ja seda pole kavas muuta ka praegu," sõnas ta. See tähendab, et kehtivad palgad, mille Enn Pant nõukogu liikmete tasustamise punkti juures ette luges. Alates 2012. aastast on nõukogu esimehe tasu 2500 ja nõukogu liikme tasu 2000 eurot.

Veel kinnitas aktsionäride koosolek Tallinki dividendi 5 senti aktsia kohta ning aktsiakapitali vähendamise 7 senti aktsia kohta. Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. juuni tööpäeva lõpu seisuga ning omanikutulu makstakse aktsionäridele välja 3. juulil.

Välja vahetati üks nõukogu liige. Pärast 17. septembrit ei jätka Tallinki nõukogus Lauri Kustaa Äimä ja tema asemele valiti alates 18. septembrist Raino Paron.

Mitu väljakutset

Tallinki väljakutsetena nimetas ettevõtte juhatuse esimees Paavo Nõgene aktsionäride koosolekul laevakütuse hinnatõusu ning alkoholi müügist saadud tulude vähenemist. "Õnneks aitaks viimast kompenseerida moe- ja rõivakaupade käibe suurenemine," rääkis ta lahendusest.

Laevakütuse hind on tema sõnul aga võrreldes varasemaga Tallinki jaoks kerkinud 17 miljoni euro võrra.

Positiivse poole pealt tõi Nõgene välja netovõla vähenemise 750 miljoni euro võrra ning Norras välja antud võlakirjade lunastamise.