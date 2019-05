Nasdaq sunniti Oslo börsist loobuma

Nasdaq püüdis Oslo kohaliku börsioperaatori Oslo Bors VPSi üle võtta, kuid oli sunnitud täna sellest katsest üle-euroopalise Euronexti kasuks loobuma.

Nasdaqi peakorter New Yorgis. Foto: EPA

Selleks, et kohalik operaator üle võtta, on vaja kohaliku rahandusministeeriumi luba. Selle pärast on viimased viis kuud võidelnud omavahel Nasdaq ja Euronext ning sel kuul teatas lõpuks Norra rahandusministeerium, et lubab üle poole Oslo Bors VPSi osakutest ära osta just Euronextil.