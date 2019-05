USA majandusest tuleb külma hõngust

Suurimat langust on näidanud lennukidetailide tootmine. Foto: Reuters/Scanpix

USA majandus kasvas esimeses kvartalis tublisti, kerkides aasta baasil 3,2%, kuid võib leida märke, et parim kasv jääb seljataha.

Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi neljapäeval avaldatavast esimese kvartali numbrilt oodatakse alanemist 3% peale, kirjutab Wall Street Journal. Tegemist on jätkuvalt tugeva numbriga, kuid taustal kasvanud inventar ning kaubandusdefitsiidi langus viitavad, et ees on oodata aeglasemat majanduskasvu. Pöördunud on ka laialt levinud kriisiindikaator ehk USA võlakirjakõver.