Gazprom pakub investoritele hiigeltootlust

Uus dividendipoliitika on nii sel aastal kui ka ainuüksi viimasel kuul kergitanud Venemaa energiahiiu Gazpromi aktsia hinda ligi poole võrra.

Gazprom Foto: EPA

Veel aasta alguses maksis Gazpromi aktsia Moskva börsil 156,28 rubla ning praeguseks on selle väärtus 231,45 rubla. See tähendab, et aktsia hind on sel aastal kerkinud umbes 50 protsenti.