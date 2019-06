Investeerimisriski ei ole võimalik maandada, ainult hallata

Väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevaid riske saab grupeerida mitut moodi, seejuures pole neid võimalik maandada, vaid ainult hallata.

Börse varjutavad erinevad riskid Foto: EPA

Valdav osa riskidest on tegelikult hästi hallatavad ja juhitavad. Näiteks ettevõttespetsiifiliste riskide vastu aitab investeerimisportfelli hajutamine ettevõtete vahel. Traditsioonilised investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid ehk ETFid, mis sisaldavad sadu, kui mitte tuhandeid, ettevõtteid on hea näide ettevõttespetsiifiliste riskide edukast juhtimisest. Kuigi need ettevõttespetsiifilised riskid kusagile ei kao, on iga ettevõtte puhul just temale omase riski realiseerumise mõju kogu investeeringule (fondiosaku väärtusele) väike.