Tesla entusiast: ostan praegu aktsiat kamaluga juurde

Tesla autotootmine. Foto: Reuters

Kuna Tesla aktsia on viimastel kuudel märkimisväärselt kukkunud, siis on välja ilmunud ka aktsionärid, kes peavad praegust taset heaks ostukohaks, vahendab Yahoo Finance.

Üks selliseid investoreid on HyperChange’i tegevjuht Galileo Russell, kes enda sõnul ostab praegu nii palju aktsiaid kui võimalik.

“Ma ei ole kunagi näinud, et finantsmeedia narratiiv oleks nõnda lõhestunud. Reaalsusega, mis Teslas tegelikult toimub, ei olda väga hästi kursis,” ütles Russell intervjuus Yahoo Finance’ile. “Minu plaan on hoida aktsiaid mitu kümnendit ja näha, kuidas see kasvulugu lahti rullub.”

Pärast esimese kvartali kehvasid tulemusi ütles Tesla tegevjuht Elon Musk aktsionäridele, et elektriautode nõudlus ei ole kehvas seisus ning ettevõttel on võimalik edaspidi rekordeid purustada.

Investoreid ta veenda aga ei suutnud. Ettevõtte aktsia on tänavu langenud juba 37 protsenti.

Aprillis oli Tesla turuosa USA elektriautode turul 32 protsenti, sellega ollakse ees nii Fordist, Toyotast, General Motorsist kui ka Audist.

Russell ütles, et edaspidi tasub keskenduda Tesla aktsionäride päevale, kus räägitakse akude arendamisest. “See investorite päev annab kinnitust, et Tesla on tehnoloogia osas juhtival kohal ning suurendab konkurentide ees tulevikus edumaad veelgi.”