Microni aktsia hakkas pärast tulemusi kiiresti tõusma

Microni arvutikiip. Foto: Bloomberg

Tehnoloogiafirma Micron Technology aktsia hakkas teisipäeval pärast börsipäeva lõppu kallinema, sest ettevõtte kvartalitulemused olid oodatust paremad, vahendab MarketWatch.

Microni aktsia tõusis järelturul 6 protsenti, 34,48 dollarini. Kauplemispäeva jooksul odavnes Micron 1,5 protsenti. Standard & Poor’s 500 ja Nasdaq Composite odavnesid vastavalt 0,95 ja 1,5 protsenti. Pooljuhtide indeks PHLX Semiconductor langes samuti 1,5 protsenti.

Kiibitootja majandusaasta kolmanda kvartali puhaskasum langes 840 miljoni dollarini (74 senti aktsia kohta). Mullu samal ajal ulatus puhaskasum 3,82 miljardi dollarini (3,1 dollarit aktsia kohta).

Kohandatud kasum oli 1,05 senti aktsia kohta. Käive langes 39 protsenti, 4,79 miljardi dollarini. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid puhaskasumiks 79 senti aktsia kohta ja käöibeks 4,67 miljardit dollarit.

“Micron on oma positsiooni parandanud ja tulemusi parandanud, vaatamata sellele, et keskkond on keeruline,” ütles Microni tegevjuht Sanjay Mehrotra oma avalduses. “Me näeme, et nõudlus on paranemas, aga plaanime kapitalikulutusi vähendada.”