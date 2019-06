Aktsiaturgude rekordeid saadab murettekitav trend

Tarbekaupade tootjate aktsiatel on viimasel ajal luksuskaupade tootjatest paremini läinud. Foto: Reuters

Standard & Poor’s 500 indeks on tegemas viimase kümne aasta parimat poolaastat ning Dow Jones kallines juunis viimati nii tublisti 1938. aastal. Märkimisväärse tõusu taga on aga trend, mis ei ole kõige positiivsem, teatas JPMorgan.

Luksuskaupade tootjad, tehnoloogiasektor ja teised tsüklilised aktsiad on tavaliselt majanduskasvuga seotud. Pärast mais toimunud langust pole need aktisad aga eriti taastunud, samal ajal on kaitsvad aktsiad, näiteks tarbekaupade tootjad ja kommunaalfirmad, suutnud saavutada uusi rekordeid, ütles JPMorgani analüütik Jason Hunter.

“See, et taolised ettevõtted tõusu juhivad, ei süsti just väga palju enesekindlust,” ütles Hunter. “Meie hinnangul saab taoline kallinemine olla vaid lühiajaline ning S&P 500 tõusupotentsiaal on piiratud.”

Tõesti, juunis toimunud aktsiaturgude tõusul pole majandusandmetega palju seost. Pigem on investorid aktsiatesse raha pannud, sest ootused intressimäärade langetamise osas on järsult kasvanud. Samuti loodetakse, et Hiina ja USA sõlmivad lõpuks ka kaubanduslepingu.

Tsükiliste aktsiate nõrkus tekitab muret, sest see näitab, et investorite hinnangul pole majandusega kõik korras ning majanduslanguse oht on kasvanud.