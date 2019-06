Apple'i auto liikus sammu võrra lähemale

Telefonitootja Apple kinnitas teisipäeval, et ostis isesõitvate autode ettevõtte Drive.ai, et edendada oma autode arendust.

Isesõitev väikebuss Drive.ai autopargis. Foto: Drive.ai ekraanitõmmis

Tehnoloogiauudiste veebisait "The Information" oli juuni alguses teatanud, et iPhone'i valmistaja kaalub mõtet ettevõtte omandamisest, et tuua oma firmasse mõni inseneritalent, kes aitaks Apple'i enda isesõitvate autode arendamist edendada.