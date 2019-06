Baltika uus juht: tänapäeva inimestel pole vaja riideid

Inimeste ostukäitumine ja turuolukord on oluliselt muutunud, hindas Baltika uus tegevjuht Mae Hansen tänast olukorda moetööstuses. Foto: Erakogu

Kui vanasti käitusid inimesed defitsiidi tingimustes – kui kohe ei osta, siis jään ilma, siis nüüd ostab tarbija riideid sel hetkel, kui tal on vaja, rääkis Meelis Milderilt moe-ettevõttes Baltika juhtohjad üle võtnud Mae Hansen praegusest turukeskkonnast.

Tänapäeva tarbija käitumine on muutunud teadlikumaks ja säästlikumaks, ütles Hansen, lisades, et säästlikkus ei tähenda madalat hinda. "Säästlikkus tähendab õiget hinna-kvaliteedi suhet. Konkurentsisituatsioon Balti turul on viimasel viiel aastal oluliselt muutunud, sest turule on sisenenud mitmeid rahvusvahelisi tegijaid ning valik tarbijale on muutunud oluliseks laiemaks. Baltika on Baltikumi suurim moetööstuse ettevõte, mis lähtub kohaliku tarbija maitsest ja kehaehitusest, omades sellega eelist välismaiste suurfirmade ees," sõnas ta.