Bitcoin kukub kolinal

Bitcoin. Foto: EPA

Järsk bitcoini hinnatõus sai ka järsku läbi – täna on krüptovaluuta odavnenud juba 20 protsenti, vahendab Bloomberg.

Bitcoini hind oli sellel nädalal tõusnud vahepeal 39 protsenti ja jõudnud 13 852 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta jaanuarist. Seejärel tuli aga sein ette ning Eesti aja järgi südaööse paiku odavnes bitcoin umbes 10 minutiga 1800 dollari võrra.

Mõni moment hiljem kirjutas krüptorahade vahetusbörs Coinbase Inc, et nende veebileht on maas. Probleem lahendati tunni jooksul. Ka täna on bitcoini hind järske kõikumisi teinud.

Täna on hind langenud kokku 19,4 protsenti, 10 846 dollarini. Viimati kauples bitcoin selle taseme juures 24. juunil. Volatiilsus on tõusnud väga kõrgele ning analüütikute sõnul on see märk, et turul juhtub veel nii mõndagi.

“20-30protsendiline langus ei oleks üldse üllatav, kui arvestada sellega, millised on olnud bitcoini varasemad taandumised,” ütles Fundstrat Global Advisorsi tehnilise analüüsi ekspert Robert Sluymer.