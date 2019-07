USA ähvardab Euroopat uute karistustollidega

USA lisas 4 miljardi väärtuses Euroopa kaupu nn musta nimekirja, mis läheksid karistustollide alla – juhul kui Euroopa Airbusi toetamist ei lõpeta.

USA presidendil Donald Trumpil on pinnuks silmas, et Euroopa Liit Airbusi toetab Foto: Sipa/Scanpix

Tollitariifidega ähvardamise taga on Airbusi-Boeingu pikka aega kestnud subsiidiumitüli. USA kaubandusesindaja on hinnanud, et Euroopa Liidu toetused Airbusile põhjustavad USA-le igal aastal 11 miljardi dollari väärtuses kahju. USA kaubandusesindaja teatas, et kui Euroopa Liit Airbusi toetamist ei lõpeta, läheb kõrgema tollitariifi alla 4 miljardi dollari väärtuses Euroopa Liidust pärit kaupa, teiste seas näiteks kirsid, liha, juust, pasta, raudtooted ja torud, vahendab Bloomberg.