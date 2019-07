Tesla tarnis teises kvartalis rekordarvu autosid

Tesla juht Elon Musk teatas, et kontsern suutis teises kvartalis tarnida 95 200 autot – see on ettevõtte ajalooline rekord.

Tesla autod Foto: AFP/Scanpix

Investoritele uudis meeldis: kauplemispäeva lõpuks oli aktsia kukkunud küll 1,2% 224 dollari tasemele, aga kui peale börsipäeva lõppu Tesla uudis tuli, rebis aktsia järelturul enam kui 7% plussi ning 240 dollari taseme juurde. Esimese kvartali tarnenumbrid olid üsna kehvad, Tesla teatas, et põhjuseks olid tarneraskused: autosid osteti küll, kuid klientideni neid toimetada nii palju ei suudetud. Kehvad olid ka majandustulemused.