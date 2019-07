Briti nael kukkus kahe aasta põhja

Briti naelad. Foto: EPA

Briti naela kurss langes viimase kahe aasta madalaima tasemeni, sest on ilmnemas märgid, et kohalik majandus on jahtumas, vahendab Bloomberg.

Valuuta jõudis nõrgima tasemeni alates 2017. aastast, sest jaemüüginumbrid valmistasid pettumuse ning paljud ökonomistid prognoosivad, et Briti majanduse jaoks saab teise kvartali majanduskasv olema halvim alates 2012. aastast. Kehv väljavaade on naela surve alla seanud ning tõstnud tõenäosust, et Inglise Keskpank järgmisel aastal intresse kärpima hakkab.