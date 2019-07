Naftapump Permi naftabasseinis Texase osariigis USAs. Foto: REUTERS/Nick Oxford

Nafta hind langes, kui Trump avaldas heameelt Iraani arengute osas

Nafta hind langes teisipäeval ligikaudu 3%, kui USA president Donald Trump ütles, et Iraaniga on edusamme tehtud, andes vihje, et Lähis-Idas võiksid pinged leeveneda, kirjutab Reuters.