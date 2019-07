OPEC pikendas naftalepingut

Saudi Araabia energiaminister Khalid al-Falih teisipäeval Viinis ajakirjanike ees. Foto: Scanpix

OPEC pikendas oodatult seni kehtinud naftalepet, samas on organisatsiooni sees tasapisi tekkimas sisetüli.

Iraani naftaminister Bijan Namdar Zanganeh tõdes teisipäeval, et lähitulevikus võib tekkida vajadus tootmist rohkem kärpida. See on tema sõnul vajalik, sest OPEC kaotab USA kildanaftatootjatele endiselt turuosa. Samuti survestab naftaturgu globaalne nõudluse vähenemine.