USA aktsiaturg langes nädalaga 3%. Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: aktsiaturg langes nädalaga 3%

USA aktsiaturg langes nädalaga 3%. Kui veel eelmisel reedel tehti indeksite osas rekordid, siis käesolev nädal tõi turgudel pettumuse Föderaalreservilt ning Trumpi uute tollimaksude teavituse Hiinale.

Pärast eelmisel nädalal tehtud uusi rekordeid S&P 500 ja Nasdaqi indeksi poolt, tuli börsil kõigepealt kaks väiksema languse päeva nädala alguses, et siis kolmapäeval Föderaalreservi intressikärpe järel veel järsemalt allapoole langeda. Neljapäeval aktsiaturg esialgu taastus, kuid neljapäeva õhtul tulnud USA president Trumpi teadaanne, et plaanitakse Hiina kaupadele, mis praegu on tollimaksu alt vabad, panna 1. septembrist 10 protsendi suurune tollimaks, viis börsi tugevalt miinusesse. Sellele järgnes reedel Hiina-poolne teade, et plaanitakse USA tollimaksu kavale vastusamme astuda.