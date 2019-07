Aktsiamaaklerid New Yorgi börsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: aktsiad langesid, kui Föderaalreservi juht ei viidanud rahapoliitika pöördele

Aktsiaindeksid kolmapäeval langesid, kui Föderaalreserv käpris küll intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra, kuid selle juht Jerome Powell ei viidanud sellele, et tegemist oleks nüüd kärpimise trajektoori algusega.

USA Föderaalreservi intressikärbe oli sedavõrd oodatud, et ainuüksi selle fakti toimumine ei pannud aktsiate hindasid tõusma. Sooviti kuulda, kas Föderaalreservi juht Jerome Powell vihjab ka edasistele intressikärbetele, kuid selles osas ei olnud erinevust võrreldes juba juunis välja käidud jutuga. Ikka vaatab Föderaalreserv seda, millised andmed tulevad ja siis kui nähakse, et majandus või tööjõuturu olukord või inflatsioon on nõrk, siis ollakse valmis vastavalt sellele edasisi samme tegema.