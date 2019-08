LHV insaiderid vähendasid pangas osalust

LHV juhatuse liige ning ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume. Foto: Raul Mee

LHV Panga juhatuse liige ning krediidikomitee liige müüsid juuli lõpus üle 100 000 euro väärtuses LHV aktsiaid, selgub börsiemitentidega seotud isikute registrist.

Finantsinspektsiooni andmetest on näha, et panga juhatuse liige Indrek Nuume ja krediidikomitee liige Arko Kurtmann on müünud kokku ümmarguselt 135 000 euro väärtuses aktsiaid.