Tallinkil rekordiline juuli

Juulis reisis Tallinkiga 1 238 871 reisijat. Foto: Andras Kralla

Tallink Grupp vedas juulis kõigi aegade suurima arvu reisijaid, kokku 1 238 871 reisijat ühes kuus, mida on 1,2% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta juuliga.

„Oleme selle nimel kõvasti tööd teinud, et meie kõrghooaeg – juulikuu – oleks meie jaoks nii edukas kui vähegi võimalik. Rekordilisele tulemusele on kindlasti kaasa aidanud aasta alguses tehtud laevade uuendused, suurem tähelepanu klienditeeninduse edendamisele, mitmed uuendused ja kaasaegsed teenused, mille eesmärgiks on pakkuda meiega reisivatele klientidele suurimat mugavust ning parimaid elamusi,” kommenteeris börsiteates statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.