Börs: kuus päeva kestnud langus sai läbi

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud hakkasid teisipäeval lõpuks taastuma, langus kestis kokku kuus päeva, vahendab MarketWatch.

Aktsiad, mida kaubandussõda mõjutab enim ja mis eile tublisti langesid, tõusid täna kõige rohkem. Investorid on viimastel päevadel olnud väga pessimistlikud, sest kaubandussõda on eskaleerunud – Hiina on lasknud jüaanil odavneda ning USA president Donald Trump plaanib kehtestada 300 miljardi väärtuses Hiina kaupadele tariifid.