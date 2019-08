Dollar võib globaalse majanduse langusse paisata

Spetsialistide kinnitusel võib tugev dollar kujutada ohtu globaalsele majandusele. Foto: Abedin Taherkenareh, EPA/Scanpix

President Donald Trump pole ainus, kes on mures selle pärast, et üha tugevnev dollar kujutab majandusele ohtu. Mõned spetsialistid kardavad, et see võib globaalse majanduse koguni langusesse pöörata.

USA dollari tugevnemine pühib ära suurfirmade kasumid, mis omakorda annavad kütust maailma suurima majanduse mootorile. Samuti kasvatab see välismaiste suurkorporatsioonide kulusid, mis omavad dollaripõhiseid võlgasid. See on eriti ohtlik ajal, mil globaalne majandus on sattunud languse äärele, vahendab Bloomberg.