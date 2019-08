Olainfarm kasvatas müügitulu

Läti farmaatsiaettevõtte Olainfarmi juuli müügitulu kasvas eelmise aasta sama kuuga võrreldes 14% ja ulatus 9,5 miljoni euroni.

Ettevõtte juht Lauris Macijevskis Foto: Scanpix / LETA

Samal ajal näitavad selle aasta esimese seitsme kuu tulemused, et müügitulu ulatus 75,9 miljoni euroni, mis on 8% rohkem kui 2018. aasta seitsmekuulisel perioodil. Positiivseid suundumusi on täheldatud kõigil peamistel turgudel - Lätis, Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas. Selle perioodi jooksul müüdi Olainfarmi grupi tooteid 54 turul kogu maailmas.