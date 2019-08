Beyond Meati "vorstid" KFC restorani veel ei lähe, vaid KFC hakkab pakkuma taimsel toormel põhinevaid "kondita kanatiibu." Foto: REUTERS/MIKE BLAKE

KFC võtab Beyond Meati taimetoidu menüüsse testimiseks

Yum Brands teatas esmaspäeval, et võtab oma Atlantas asuva KFC restorani menüüsse Beyond Meati taimetoidul põhinevad nn kanasnäkid ning kondita tiivad, et proovida restorani meelitada taimetoitlasi, vahendab Reuters.