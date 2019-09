Rootsi suurfond vallandas juhi

Rootsi fond Första AP vallandas juhi, kuna viimane on rikkunud finantsinstrumentide kauplemisel fondi reegleid.

Juhi kaotanud Första AP fondi maht ulatub 350 miljardi rootsi kroonini. Foto: Andras Kralla

"Johan Magnusson on Första fondi väga edukalt arendanud ning nõukogu on talle selle eest tänulik," viitab Dagens Industri vallandamisteatele. "Kahjuks on selgunud, et Magnusson on rikkunud fondi reegleid ja kaotas seetõttu nõukogu usalduse - leidsime, et seetõttu ei saa ta enam fondijuhina jätkata."