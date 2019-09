Gundlach: USA majanduslanguse tõenäosus enne presidendivalimisi 75%

DoubleLine Capitali juht Jeffrey Gundlach. Foto: Reuters

Miljardär Jeffrey Gundlach ütles neljapäeval, et tõenäosus majanduslanguseks enne 2020. aasta USA presidendivalimisi on 75 protsenti. Põhiprobleemiks on praegu tema sõnul ettevõtete võlakirjaturg, vahendab MarketWatch.

DoubleLine Capitali juht rääkis oma Londonis tehtud ettekandes, et USA president Donald Trumpi poolt Ühendriikide majandusele antud tiitel “Parim majandus, mis kunagi nähtud” on tema sõnul illusioon.