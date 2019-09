USA tahab turule tuua 50aastased võlakirjad

USA rahandusminister Steve Mnuchin. Foto: EPA

USA võib 50aastased võlakirjad turule tuua juba järgmisel aastal, sest riik otsib suure võlakoorma teenindamiseks ja refinantseerimiseks odavamaid viise, ütles rahandusminister Steve Mnuchin neljapäeval.

“See on midagi, millest olen rääkinud juba viimased kaks aastat. Me kaalume seda tõsiselt,” ütles ta. “Võimalus on emiteerida 50aastaseid võlakirju, me kutsuks neid ülipikkadeks võlakirjadeks. Me usume, et nõudlus on olemas. Need võivad tulla juba järgmine aasta.”