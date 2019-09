Börs: Fedi otsus viis turud päeva lõpuks plussi

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturud lõpetasid päeva väikse tõusuga. Täna teatas Föderaalreserv, et langetab intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, mis oli turgude ootustega kooskõlas, vahendab MarketWatch.

Aktsiaturud hakkasid Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kõne ajal vaikselt tõusma, millele aitas kaasa pangandussektori kallinemine. Powell rääkis, et keskpank võib olla sunnitud likviidsuse parandamiseks oma bilanssi suurendama. Samuti kinnitas keskpanga juht, et USA majandus on tugevas seisus.