Kasvusektor järgnevaks 15 aastaks

Viimaste aastate trend kiireks rikastumiseks on investeerida õigesse tehnoloogia-start-up'i. Selle kõrval on riskiinvestorid avastanud toidusektori.

Praegu on maailmas kuum trend taimsel baasil valmistatud võltsliha, aga pärle leiab investor tervest toiduainesektorist. Foto: Reuters/Scanpix

Käesoleva aasta üks kuumemaid aktsiaid on võltslihatootja Beyond Meat. Alates maikuisest IPOst on ta investorite vara kahekordistanud. Oma võltslihabrändidega püüavad poelettidele pressida riburadapidi teisedki tegijad. Suured ja vanad firmad ostavad uudsete lahendustega toidule pühendunud idufirmasid või arendavad ise uusi toidulahendusi. Businesswire'i andmetel on ainuüksi taimsel baasil valmistatud liha turg 12 miljardit dollarit, trend aina kasvab. Huvilisel on sellesse valdkonda pisut keeruline investeerida, sest enamik nendest uutest ja ägedatest ettevõtetest pole paraku börsil.