Roheline värv vallutas turud

Eile sulgusid rohelises kõik USA suuremad börsiindeksid, optimism on edasi kandunud ka Aasia turgudele.

Ülevaade börsidest Foto: Andras Kralla

Nii on rohelises enamik Aasia börssindekseid. Asia Dow väärtus on kerkinud 0,5; Nikkei 225 on tõusnud 0,66; Hang Seng 0,53; Sensex 0,12 ja Singapur 1,01 protsenti. Ainsana on punases Shanghai börsiindeks, seda 0,92 protsendiga.