IMF: kaubandussõda on vaja lõpetada

IMFi peaökonomist ettekandel Washingtonis. Foto: zumapress.com/Scanpix

Rahvusvaheline Valuutafond teatas teisipäeval, et selleaastane globaalne kasv tuleb viimase kümnendi aeglaseim, kirjutab Financial Times.

Ameerika Ühendriikide ja Hiina kaubandussõda on IMFi hinnangul loonud väga ebakindla majandusolukorra. Aina eskaleeruvad tariifihoiatused on suurendanud ebakindlust ja vähendanud investeeringud, mis on omakorda viinud globaalse kaubavahetuse kasvu minimaalseks.