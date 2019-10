USA kaubandusministri Wilbur Rossi sõnul ei pea USA Hiinaga tingimata novembris esialgse kaubanduskokkuleppe sõlmima, vaid tuleb keskenduda USA jaoks sobivale sisule. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

USA kaubandusminister: me ei pea Hiinaga kokkulepet tingimata novembris sõlmima

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles telekanalile Fox antud intervjuus, et Ameerika Ühendriikidel ei ole vaja Hiinaga kokkulepet tingimata novembris sõlmida, vaid kuupäevast olulisem on lepingu sisu.

„See peab olema õige kokkulepe ning see ei pea sõlmitama novembris,“ ütles Wilbur Ross Foxi ärikanalile antud intervjuus, vahendab Reuters. „Olulisem on see, et see oleks sobiv lepe, siis kui see saab toimuma,“ lisas Ross.