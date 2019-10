Paikuse saeveskile raha andnud investor: ohu märgid olid õhus

Ühisrahastuse kaudu Baltic Forestile kolmekohalise summa laenuks andnud investor Margus Gering ütles, et ei pane enam raha Crowdestate'i platvormile.

Baltic Forest OÜ esitas eile kohtusse saneerimisavalduse. Ettevõte on pisut enam kui aastaga Crowdestate’ist kümme korda laenu võtnud kogusummas 10,45 miljonit eurot. Umbes kaks kuud tagasi, kui Baltic Foresti probleemid jõudsid päevavalgele, arvas Gering, et küllap ettevõttel õnnestub käibekapitaliga seotud probleemid lahendada ning otsest paanikat ei tekkinud. "Septembris olin puhkuselt tagasi ning oli aega, et oma portfelli seis rahulikult üle vaadata. Siis tabasingi, et Baltic Forest on kõvasti aega venitanud intresside väljamaksmisega," kirjeldas ta.