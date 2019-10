Börsijuht nahutas müratekitajaid

Tänapäeval ollakse investeerimisotsuste tegemisel liigselt kinni infomüras, samas kui fundamentaalanalüüs jääb tagaplaanile, leiti Peter Lynchi raamatu „Üks samm Wall Streetist“ ees esitlusel. Infomüra tekitamise eest said nahutada nii keskpangad, investor Toomas kui ka Peeter Koppel, aga ka tavainvestor.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots juhtis raamatu "Üks samm Wall Streetist" ees aruteluringi.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots tõi välja Lynchi ühe põhimõtte, et investor peaks usaldama ennekõike iseennast, mitte nn tarka raha ja selle toodetavat infot. „Tänapäevases maailmas kipuvad nõu andma need, kel seda kõige vähem anda on,“ oli börsijuht veendunud. „Keskpangad jätkavad rahatrükki, mis peaks näitama, et olukord on sitt,“ märkis Ots. „Aga mida teevad turud – tõusevad,“ osutas Ots sellest tulenevale probleemile.