Thomas Cooki Põhjala äri saab uue omaniku

Thomas Cook läks septembris pankrotti. Foto: Reuters/Scanpix

Viie nädala eest pankrotti läinud maailma vanima reisikorraldaja Thomas Cooki tütarettevõte Thomas Cook Northern Europe saab jõulude paiku uue omaniku, vahendab Reuters.

Ettevõtte kõneisik teatas täna, et huvilisi on praegu kümmekond. Ettevõte jätkab praegu lendudega, sest tegu on oma emafirmast eraldiseisva üksusega.