Föderaalreserv langetas baasintressimäära

Föderaalreserv otsustas täna intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra alandada. Edaspidi plaanitakse intresside langetamisele aga pidurit panna, vahendab Bloomberg.

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

“Me usume, et rahapoliitika on praegu heas kohas,” ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell kohtumisele järgnenud pressikonverentsil. “Me usume, et praegune poliitika on kõige asjakohasem – seda seni, kuni majandusandmed vastavad meie väljavaatele.”