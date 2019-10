Samsungi kasum kukkus 52%

Lõuna-Korea tehnoloogiahiid Samsung teatas kolmanda kvartali majandustulemused, millest selgub, et firma kasum on kahanenud juba neli kvartalit jutti.

Samsung loodab, et uus aasta tuleb parem kui tänavune. Foto: Shutterstock

Ühtlasi teatas Samsung, et ilmselt jäävad ka neljanda kvartali tulemused nõrgaks. Selle põhjuseks on sesoonne nõudluse vähenemine ja samal ajal suurenenud turunduskulud. Kiibimüük, millele ettevõte oma tulemustes suuresti panustab, on võrreldes varasemaga aga veidi suurenenud.