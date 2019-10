Shelli kasum langes

Royal Dutch Shelli kasumit survestasid madalamad energiahinnad. Foto: Reuters/Scanpix

Naftahiiu Royal Dutch Shelli kasum langes kolmandas kvartalis 15 protsenti, sest energiahinnad on langenud ning kemikaalide äri marginaalid on surve all, vahendab CNBC.

Ettevõtte puhaskasum langes 4,77 miljardi dollarini, eelmise aasta samal perioodil oli kasum 5,62 miljardit dollarit. Tõsi, selle aasta teise kvartaliga võrreldes kasum siiski kasvas.