Investorid SEBst: aktsia saab veel pihta

Finantsvaba investor Jaak Roosaare lausus SEB rahapesuskandaali kommenteerides, et praegu ta 13 protsenti odavnenud aktsiat ostma ei lähe, sest tänased uudised lubavad ennustada ka edaspidist hinna langust.

Investor Jaak Roosaare usub, et SEB aktsia kukub veel. Foto: Andras Kralla

"Usun, et SEB saab pigem veel pihta," sõnas Roosaare. SEBsse investeerimisotsuste tegemisel soovitab Roosaare jälgida Swedbanki aktsiagraafikut. "Ilmselt neil kahel mingi riimumine on, ise piirdun küll hetkel Swedbanki positsiooniga," märkis ta ja lisas, et rahapesupankadest on ta veel investeerinud Danske Banki.