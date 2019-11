USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles reedel, et USA ja Hiina kaubandusleppe esimese faasi kokkuleppe juures täpsustatakse viimaseid detaile. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

Wilbur Ross: lihvime lepingu viimaseid detaile

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles täna Foxi telekanalile, et USA ja Hiina lihvivad kaubandusleppe esimese etapi viimaseid detaile, vahendab Reuters.

Wilbur Ross lausus, et veel täna toimub telefonikõne USA ja Hiina ametnike vahel ning ütles, et „me oleme jõudnud nüüd viimaste detailideni.“ Lisaks tõi Ross välja, et praegu pole USA president Donald Trump veel märku andnud, et 15. detsembril plaanitav tollitariifide tõus peaks ära jääma.