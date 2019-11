Börs: turud USAs taandusid rekordtasemetelt

Wall Streeti kolm suurimat aktsiaindeksit Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq Composite taandusid reedel püstitatud rekordtasemetelt. Langust vedas turgudel värskelt avaldatud aruanne, mis tekitas investorites kahtlusi USA-Hiina esmase kaubandusleppe sõlmimises, kirjutab Reuters.

Eelmine nädal teatas USA president Donald Trump, et ta ei kavatse tühistada kehtestatud tariife Hiinale. CNBC sõnul on tekitanud USA presidendi otsus negatiivse sentimendi Pekingis, mis on seadnud esmase kaubandusleppe küsimärgi alla.