Coop Panga emissiooninõustaja: hind ei ole kõrge

Kuigi Äripäeva veergudel Coop Panga aktsiat hinnanud investorid peavad seda kohati kalliks, lükkas IPOt nõustav Lauri Lind need väited ümber.

Coop Pank panga IPOt nõustav Lauri Lind. Foto: Liis Treimann

Lind märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et aktsia kallidust saab hinnata erinevate mudelite järgi ning Coop Panka tuleks võrrelda kindlasti kasvuaktsiatega, mitte stabiilsete dividendiettevõtetega. See on ka põhjus, miks Coop Panga prospektis on aktsia hinnastamisel arvestatud juba tulevikukasvuga.