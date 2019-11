WeWork koondab pärast IPO edasilükkamist tuhandeid töötajaid

WeWorki kontor USAs. Foto: Getty Images/AFP

Aktsiaemissiooni edasi lükanud WeWork teatas, et koondab kulude vähendamiseks ja äri fokusseerimiseks 2400 töötajat, vahendab CNBC.

WeWorki pressiesindaja ütles, et koondamine on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on luua efektiivsem ja parem organisatsioon. Samuti plaanitakse keskenduda oma peamisele teenusele, milleks on töökeskkonna lahenduste pakkumine. Peamiselt on nendeks tööruumidega seotud teenused.