Walmart plaanib Hiinas agressiivselt laieneda

Walmarti kauplus Hiinas. Foto: EPA

Olgugi, et Hiina majandus jaheneb, plaanib USA jaemüügi gigant Walmart avada riigis 500 uut poodi, vahendab CNN Money.

Walmart teatas, et pooltuhat poodi avatakse järgmise 5-7 aasta jooksul. See kasvataks ettevõtte poodide arvu Hiinas kahekordseks. Prognoositakse, et 2023. aastaks saab Hiinast maailma suurim tarbekaupade turg.