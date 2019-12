Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow kinnitas reedel jätkuvalt, et USA-Hiina kaubandusleppe sõlmimine on lähedal. Foto: Chris Kleponis/CNP/AdMedi/SIPA

USA ja Hiina andsid läbirääkimiste osas positiivseid vihjeid

Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow ütles reedel, et president Trumpile meeldib Hiinaga peetavate läbirääkimiste suund, samas andis Kudlow mõista, et lisatariifide osas on 15. detsembri tähtaeg ikka veel jõus, vahendab Reuters.

Valge Maja juures oleva riikliku majandusnõukogu direktor Kudlow ütles CNBCle antud intervjuus, et Trump on veel tegemas lõplikku otsust 15. detsembril rakenduvate tollitariifide osas. 15% suuruse tollimaksu rakendab USA plaanide kohaselt Hiinas toodetavatele mobiiltelefonidele, sülearvutitele, mänguasjadele ja riietele.