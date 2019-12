LHVd süüdistati Coop Panga aktsia toetamisel raha teenimises

Coop Panga aktsia esimesel börsipäeval kerkis küsimus, kas esmaemissiooni nõustanud LHV saab tugiostude tegemiselt teenida. Äripäev uuris LHV maaklertegevuse juhilt järele.

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel (vasakult esimene) kinnitas Äripäevale, et raha pole Coop Panga aktsiale tugiostude tegemisel motivaator. Foto: Andras Kralla

"Raha on juba LHV käes, sest 2,5 miljonit ülejaotuspositsiooni aktsiat on müüvatelt aktsionäridelt võetud laenuks ja need aktsiad on 1,15 euro pealt emissiooni käigus välja müüdud – iga sent allpool 1,15eurost aktsia hinda, millega LHV tugioste teeb, võrdub nende jaoks kasumiga," kirjutati LHV foorumis. "Seni kuni aktsia kaupleb allpool IPO hinda, on neil motivatsioon ja võimalus tugioste teha," viidati foorumis sellele, et LHV teenib aktsiat madalamalt hinnalt kokku ostes ja hinda seeläbi toetades.