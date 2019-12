Coop Panga esimene börsipäev tõi suurmärkijatele kümneid tuhandeid miinust

Coop Panga aktsia langes eile, esimesel börsipäeval märkimishinnaga võrreldes 4,78%, see tõi kümneid tuhandeid eurosid miinust suurematele aktsia märkijatele, kelle hulgast leiab eraisikuna näiteks Andres Sonni, Neinar Seli ja ja Aleksandr Kostini, institutsionaalsete investoritena aga LHV pensionifondid.

Neinar Seli sai Coop Panga aktsiate märkimise tõttu esimsel börsipäeval suure miinuse Foto: Eiko Kink

Coop Panga suurim eraisikust investor on jätkuvalt Andres Sonn, kellele kuulub üle 8 miljoni Coop Panga aktsia, talle järgneb eraisikutes aleksandr Kostin 622 197 aktsiaga ning Neinar Seli 400 000 aktsiaga. Ühtlasi tähendab suur kogus aktsiaid seda, et mehed said esimesel börsipäeval kümnetes tuhandetes eurodes miinust.