Investor kutsub üles ettevaatlikkusele

Indeksifondid pakuvad alati turu keskmist tootlust ning kuna lõppev aasta ületas seda numbrites märkimisväärselt, peavad indeksid ühel hetkel ka alla tulema, leiab dividendinvestor.ee autor Märten Kress.

Märten Kress on indeksiinvesteerimise telgitaguseid avanud ka investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Kress rõhutas täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et indeks pakub täpselt seda tootlust, mis turgudel genereeritakse. "Keskmine on 8–10 protsenti aasta kohta ning see keskmine ei jagune ühtlaselt – seetõttu ei tasu selle aasta numbrist end väga palju eksitada lasta," kutsus ta investoreid üles ettevaatlikkusele.